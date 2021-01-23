تركيا تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو شرق المتوسط





وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي المتكونة من الفرقاطتين التركية "غازي عنتاب" والإسبانية "كريستوبال كولون" أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".



ونشرت وزارة الدفاع التركية عدة صور تظهر سير هذه التدريبات. أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها أجرت تدريبات بحرية مشتركة مع مجموعة من قوات حلف الناتو شرق البحر الأبيض المتوسط.وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي المتكونة من الفرقاطتين التركية "غازي عنتاب" والإسبانية "كريستوبال كولون" أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".ونشرت وزارة الدفاع التركية عدة صور تظهر سير هذه التدريبات.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا وباقي أعضاء الحلف توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الخلافات التركية اليونانية حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وشراء أنقرة منظومات صواريخ روسية من نوع "إس-400" إضافة إلى موضوع النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني.



وفي وقت سابق من السبت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الناتو رفض تزويد بلاده بمعدات عسكرية بحرية بسبب دعم تركيا لأذربيجان.