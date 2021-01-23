عربي-دولي

تركيا تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو شرق المتوسط

Lebanon 24
23-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-787118-637470282102348013.jpg
Doc-P-787118-637470282102348013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها أجرت تدريبات بحرية مشتركة مع مجموعة من قوات حلف الناتو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن مجموعة المهام البحرية الثانية لحلف شمال الأطلسي المتكونة من الفرقاطتين التركية "غازي عنتاب" والإسبانية "كريستوبال كولون" أجرتا تدريبات انتقالية في شرق المتوسط مع الفرقاطة التركية "غوك أوفا".

ونشرت وزارة الدفاع التركية عدة صور تظهر سير هذه التدريبات.
 
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا وباقي أعضاء الحلف توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها الخلافات التركية اليونانية حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وشراء أنقرة منظومات صواريخ روسية من نوع "إس-400" إضافة إلى موضوع النزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني.

وفي وقت سابق من السبت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الناتو رفض تزويد بلاده بمعدات عسكرية بحرية بسبب دعم تركيا لأذربيجان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-01-23
23:30 | 2021-01-23
23:00 | 2021-01-23
22:30 | 2021-01-23
22:00 | 2021-01-23
22:00 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website