مصر تكشف موعد "حملة التطعيم" ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم السبت، البدء في توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، بدءا من الأحد.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن أول المستشفيات التي ستتلقى اللقاح، ستكون مستشفى "أبو خليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.وفي 11 يناير، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بعض ملامح خطة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء مصر.وتحدثت زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك"، لافتة حينها إلى أنها ستُوزع في نهاية كانون الثاني الجاري.