عربي-دولي

مصر تكشف موعد "حملة التطعيم" ضد فيروس كورونا

Lebanon 24
23-01-2021 | 21:30
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم السبت، البدء في توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الأطقم الطبية في مستشفيات العزل، بدءا من الأحد.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن أول المستشفيات التي ستتلقى اللقاح، ستكون مستشفى "أبو خليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وفي 11 يناير، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بعض ملامح خطة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء مصر.

وتحدثت زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك"، لافتة حينها إلى أنها ستُوزع في نهاية كانون الثاني الجاري.
 
وفي 14 كانون الثاني، شدد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، على أن مصر لم تتأخر في بدء حملة التطعيم بـلقاح كورونا، إذ أن الكثير من دول العالم لم تبدأ حملاتها.

وأوضح أن السبب وراء ذلك هو قلة الكميات المتاحة من اللقاحات عالميا، مؤكدا أنه عندما "يصل العدد الكافي من هذه اللقاحات إلى البلاد، ستبدأ حملات التطعيم".
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