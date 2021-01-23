عربي-دولي

الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة بشأن الأسرى

Lebanon 24
23-01-2021 | 22:30
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أعلن عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، عن وصوله إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى.

وكتب في تغريدة: "وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة. نأمل آن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف".
 
 
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