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إطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي

Lebanon 24
23-01-2021 | 23:59
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخان خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد المحاذية له".

وأضافت: "أدى سقوط الصاروخ على منزل المواطن إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية". 
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