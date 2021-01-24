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عربي-دولي
شبهوه بـ"إل تشابو".. توقيف زعيم عصابة مخدرات على قائمة المطلوبين بالعالم
Lebanon 24
24-01-2021
|
09:00
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قالت الشرطة الهولندية أمس السبت إنها اعتقلت الزعيم المزعوم لعصابة مخدرات آسيوية مدرج على قائمة المطلوبين الهاربين في العالم، وقد تم تشبيهه بزعيم المخدرات المكسيكي جواكين "إل تشابو" جوزمان.
وقال المتحدث باسم الشرطة الهولندية توماس ألينج، إنه تم اعتقال تسي تشي لوب، الكندي المنحدر من أصل صيني يوم الجمعة بناء على طلب من الشرطة الأسترالية التي قادت تحقيقا خلص إلى أن عصابته تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادي التي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا.
وقال ألينج، إن من المتوقع تسليم تسي، بعد مثوله أمام قاض، مضيفا أن الشرطة الهولندية اعتقلته دون وقوع حوادث في مطار سخيبول بأمستردام.
وظل تسي، وهو مدان سابق عاش في تورنتو، يتنقل بين مكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة وفقا لما ذكره ضباط مكافحة المخدرات من المناطق الأربعة.
المصدر: سبوتنيك
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