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أول تصريح لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض.. ماذا قال؟

Lebanon 24
24-01-2021 | 09:30
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أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتصريحات غامضة بشأن خططه المستقبلية، في أول حوار صحفي أجري معه منذ انتهاء ولايته.

وذكر ترامب في تصريح مقتضب لمجلة Washington Examiner في نادي الغولف التابع له في ولاية فلوريدا، ردا على سؤال عن خطواته المستقبلية بعد مغادرته البيت الأبيض: "سنفعل شيئا، لكن ليس الآن".

وبعد ذلك طلب أحد مساعدي ترامب من مراسل المجلة المغادرة.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ الأميركي لإطلاق محاكمة العزل بحق ترامب، ما سيمنعه، في حال إدانته، من الترشح إلى انتخابات الرئاسة القادمة وتولي أي مناصب منتخبة.
المصدر: روسيا اليوم
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