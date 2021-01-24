عربي-دولي

مصادر سورية: جرحى باشتباكات بين قوات حكومية و"الأسايش" والروس يتوسطون

Lebanon 24
24-01-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-787216-637470803474059441.jpg
Doc-P-787216-637470803474059441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر محلية، السبت، باندلاع اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة السورية ووحدات "الأسايش" الكردية في القامشلي حيث تمت تسوية التوتر بوساطة روسية ليعود هدوء حذر إلى المدينة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن القامشلي، الواقعة شمال سوريا، شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات "الدفاع الوطني" التابع للحكومة وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" تزامنا مع نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمنا في الأحياء الشمالية بالمدينة.

وأغلقت "الأسايش"، حسب المرصد، الطرق المؤدية لمطار القامشلي وحارة طي وحلكو، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقع بالقرب من منطقة الاشتباكات، التي أسفرت عن إصابة 6 عناصر من قوات "الدفاع الوطني".

وأفاد المصدر ذاته بأن الاشتباكات توقفت مساء السبت بفضل "وساطة روسية" ليعود الهدوء الحذر إلى أحياء المدينة.

وفي غضون ذلك أكدت مصادر متطابقة لقناة روسيا اليوم سقوط جرحى في صفوف عناصر "الدفاع الوطني" باشتباكات مع "الأسايش" في القامشلي، مشيرة إلى أن الأمور هادئة حاليا.

وسبق أن نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن كلا من الحسكة والقامشلي شهدتا توترا مترافقا مع استنفار مستمر، حيث واصلت وحدات "الأسايش" حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والتي تتواجد بها المربعات الأمنية في كلتا المدينتين، وذلك لليوم الـ13 على التوالي، فيما يتم السماح للأهالي بالدخول والخروج من تلك الأحياء سيرا على الأقدام فقط.

وأشارت مصادر المرصد إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاول حل الخلاف الحاصل بين "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من جهة، وقوات الحكومة من جهة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-24
11:30 | 2021-01-24
11:28 | 2021-01-24
11:15 | 2021-01-24
11:00 | 2021-01-24
10:00 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website