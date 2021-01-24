13
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
13
o
جبيل
16
o
صيدا
13
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بحضور وزيري الدفاع والخارجية.. أردوغان "يقيم" سياسة تركيا في سوريا
Lebanon 24
24-01-2021
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت سياسة بلاده في سوريا خلال اجتماع بالقصر الرئاسي "وحيد الدين" في مدينة إسطنبول حضره كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع.
الرئاسة التركية قالت في بيان بهذا الشأن لقد "تم تقييم وضع السياسة الخارجية الحالي في العديد من الملفات بدءا من العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة وصولا إلى التطورات الدولية".
وأوضحت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية، الرسمية، أن الاجتماع، جاء "لتقييم السياسة الخارجية" وتناول"المستجدات الإقليمية وعلى رأسها ملفات سوريا وشرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قره باغ، وسبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وذكر بيان الرئاسة التركية بأن أنقرة "ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة تأثيرها وحماية مصالحها وتعزيز سمعتها في السياسة الخارجية، كما هو الحال في جميع المجالات، عبر الدبلوماسية والحوار".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
17:09 | 2021-01-23
23/01/2021 05:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
18:00 | 2021-01-23
23/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
07:05 | 2021-01-24
24/01/2021 07:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي نعى الدكتور عبد الاله ميقاتي: سنفتقدك في كل محطة وسيرافقنا طيفك
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي نعى الدكتور عبد الاله ميقاتي: سنفتقدك في كل محطة وسيرافقنا طيفك
16:52 | 2021-01-23
23/01/2021 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-01-24
إليكم أول زعيم أجنبي سيلتقي بايدن بعد تنصيبه
11:30 | 2021-01-24
بعد التقارير عن العثور على ناد ليلي في مقبرة "وادي السلام".. الشرطة العراقية ترد
11:28 | 2021-01-24
قيود كورونا.. حتى 17 تموز
11:00 | 2021-01-24
تحديد النسل.. تصريح لافت للسيسي
10:30 | 2021-01-24
مصادر سورية: جرحى باشتباكات بين قوات حكومية و"الأسايش" والروس يتوسطون
10:00 | 2021-01-24
قراصنة يهاجمون سفينة تركية.. مقتل بحار واختطاف 15
فيديو
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact