عربي-دولي

بحضور وزيري الدفاع والخارجية.. أردوغان "يقيم" سياسة تركيا في سوريا

Lebanon 24
24-01-2021 | 11:15
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت سياسة بلاده في سوريا خلال اجتماع بالقصر الرئاسي "وحيد الدين" في مدينة إسطنبول حضره كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع.

الرئاسة التركية قالت في بيان بهذا الشأن لقد "تم تقييم وضع السياسة الخارجية الحالي في العديد من الملفات بدءا من العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة وصولا إلى التطورات الدولية".

وأوضحت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية، الرسمية، أن الاجتماع، جاء "لتقييم السياسة الخارجية" وتناول"المستجدات الإقليمية وعلى رأسها ملفات سوريا وشرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قره باغ، وسبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وذكر بيان الرئاسة التركية بأن أنقرة "ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة تأثيرها وحماية مصالحها وتعزيز سمعتها في السياسة الخارجية، كما هو الحال في جميع المجالات، عبر الدبلوماسية والحوار".
المصدر: وكالات
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