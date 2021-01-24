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بعد التقارير عن العثور على ناد ليلي في مقبرة "وادي السلام".. الشرطة العراقية ترد

Lebanon 24
24-01-2021 | 11:30
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أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف في العراق توضيحاً بشأن شائعات العثور على ناد ليلي تحت الأرض في مقبرة "وادي السلام" بمدينة النجف التي تضم مرقد الأمام علي بن أبي طالب.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن عثور شرطة النجف على ملهى ليلى (ناد ليلي) تحت الأرض في مقبرة وادي السلام".

وأوضحت: "لا صحة لهذا الخبر إطلاقا، فهو خبر كاذب يحاول مروجوه في مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لمحافظة النجف الأشرف".

ودعت شرطة النجف "المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات، وفي حال وجود معلومة قبل نشرها بإمكانكم التأكد عبر زيارة الموقع الرسمي لشرطة النجف".

يذكر أن مقبرة "وادي السلام" هي أكبر مقبرة في العالم، ومجاورة لمرقد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، في محافظة النجف.
المصدر: روسيا اليوم
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