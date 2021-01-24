13
o
بيروت
13
o
طرابلس
19
o
صور
13
o
جبيل
16
o
صيدا
13
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بعد التقارير عن العثور على ناد ليلي في مقبرة "وادي السلام".. الشرطة العراقية ترد
Lebanon 24
24-01-2021
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف في العراق توضيحاً بشأن شائعات العثور على ناد ليلي تحت الأرض في مقبرة "وادي السلام" بمدينة النجف التي تضم مرقد الأمام علي بن أبي طالب.
وذكرت الشرطة في بيان صحفي، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أنباء عن عثور شرطة النجف على ملهى ليلى (ناد ليلي) تحت الأرض في مقبرة وادي السلام".
وأوضحت: "لا صحة لهذا الخبر إطلاقا، فهو خبر كاذب يحاول مروجوه في مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لمحافظة النجف الأشرف".
ودعت شرطة النجف "المواطنين إلى عدم تناقل الشائعات، وفي حال وجود معلومة قبل نشرها بإمكانكم التأكد عبر زيارة الموقع الرسمي لشرطة النجف".
يذكر أن مقبرة "وادي السلام" هي أكبر مقبرة في العالم، ومجاورة لمرقد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، في محافظة النجف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
Lebanon 24
كارين رزق الله تثير الجدل بصورة لها.. حامل؟
17:09 | 2021-01-23
23/01/2021 05:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
Lebanon 24
وأخيراً "بُشرى سارة".. ثغرة قد تعطّل كورونا!
18:00 | 2021-01-23
23/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
Lebanon 24
مفاجأة من العيار الثقيل حول انفجار 4 آب
07:05 | 2021-01-24
24/01/2021 07:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي نعى الدكتور عبد الاله ميقاتي: سنفتقدك في كل محطة وسيرافقنا طيفك
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي نعى الدكتور عبد الاله ميقاتي: سنفتقدك في كل محطة وسيرافقنا طيفك
16:52 | 2021-01-23
23/01/2021 04:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-01-24
إليكم أول زعيم أجنبي سيلتقي بايدن بعد تنصيبه
11:28 | 2021-01-24
قيود كورونا.. حتى 17 تموز
11:15 | 2021-01-24
بحضور وزيري الدفاع والخارجية.. أردوغان "يقيم" سياسة تركيا في سوريا
11:00 | 2021-01-24
تحديد النسل.. تصريح لافت للسيسي
10:30 | 2021-01-24
مصادر سورية: جرحى باشتباكات بين قوات حكومية و"الأسايش" والروس يتوسطون
10:00 | 2021-01-24
قراصنة يهاجمون سفينة تركية.. مقتل بحار واختطاف 15
فيديو
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
24/01/2021 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact