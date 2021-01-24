اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)

أمضى دونالد ترامب أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس سابق للولايات المتحدة، منغمسا في هوايته المفضلة، لعب الغولف، في ناديه "ويست بالم بيتش" بفلوريدا.وشوهد ترامب وهو يلعب جولتين من الغولف، أمس السبت، في ملعب غولف ويست بالم بيتش، أحدى أفضل وجهاته لقضاء العطلات بعيدا عن البيت الأبيض.وارتدى الرئيس السابق قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار "اجعل أميركا عظيمة مجددا"، "Make America Great Again"، وقميص بولو أبيض أثناء لعب الغولف، قبل أن يتم نقله إلى منتجع "مارالاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم.ولدى عودته للمنتجع، وجد ترامب حشدا صغيرا من المؤيدين بانتظاره، كان بعضهم يحمل أعلاما أميركية، بالإضافة إلى لافتات كُتب عليها: "لا يزال رئيسي!" و"فاز ترامب!".