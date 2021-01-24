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قيود كورونا.. حتى 17 تموز

Lebanon 24
24-01-2021 | 11:28
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا ومنحت المجالس المحلية سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 تموز. 

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، تم إجراء تغيير في القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا، في إطار مراجعة وزير الصحة، مات هانكوك، لتدابير العزل العام الثالث في البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.
 
وقالت الصحيفة أنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنكلترا فقط الأسبوع الماضي، لكن تم تمديدها الآن حتى 17 تموز، وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.
من جهته قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم الجمعة، إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي، إلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 ، في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.
المصدر: روسيا اليوم
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