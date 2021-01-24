أمير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.



وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء يُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.