"إدارة بايدن ملتزمة بأمن إسرائيل"... البيت الأبيض يحدد موقفه من اتفاقيات التطبيع مع ودول عربية

حددت الولايات المتحدة الأميركية، موقفها من اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية هي الإمارات والسودان والمغرب والبحرين، وذلك خلال عمل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.

وكشف بيان للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان تلقى اتصالا هاتفيا أمس من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات، حيث أكد المسئول الأمريكي "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

وأضاف أن "إدارة بايدن سوف تبني على اتفاقيات التطبيع الناجحة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة سوف تتناقش مع إسرائيل عن كثب حول كل مسائل الأمن الإقليمي".



وقعت البحرين ومعها الإمارات بواشنطن، في 15 أيلول الفائت، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة، وتبعهما السودان والمغرب.