عربي-دولي

رئيس المجلس الأوروبي: ترامب تحاور مع كوريا الشمالية أكثر من الأوروبيين

Lebanon 24
24-01-2021 | 22:00
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أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد عن أسفه لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تحاور مع كوريا الشمالية أكثر مما فعل مع الأوروبيين"، متوقعاً أن يكون الحوار مع خلفه جو بايدن "أكثر احتراماً" حتى لو افتقر أحيانا الى "التقارب".

وأعلن ميشال في حديث لإذاعة "يوروب 1" الفرنسية وقناة "سي نيوز" وصحيفة "ليزيكو" أن" السنوات الأخيرة أفسدت العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة. للأسف ما أقوله ليس مزحة، الرئيس السابق تحاور مع كوريا الشمالية أكثر مما فعل مع الأوروبيين". 

وأضاف "أعتقد أنه مع جو بايدن هناك أفق حوار طبيعي أكثر، ومحترم أكثر. كما أمامنا أفق قيام تحالف موضوعي قوي في العديد من المشاريع المهمة لنا مثل المناخ". 

وقال ميشال "لكن في الوقت نفسه، أنا واقعي جداً (...) إن تأثير دونالد ترامب على المستوى الداخلي لم يندثر مع إداء جو بايدن القسم" في 20 كانون الثاني. 

ورأى أن التجارة والعلاقة مع الصين وكذلك "ربما" تنظيم عمل شركات الانترنت الكبرى "مواضيع لن يكون لنا فيها فوراً مواقف متطابقة". 

وأضاف "لكن على الأقل ستكون هناك مساحة حوار، مساحة لتبادل الحجج، ولمزيد من المنطق السليم والعقلانية". 

ودعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي الجديد إلى المشاركة في قمة أوروبية استثنائية، قد تعقد توازياً مع قمة حلف شمال الأطلسي. لكن المواعيد لم تحدد بعد وقد تعتمد على تطور وباء كوفيد-19. 
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