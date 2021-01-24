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بأمرٍ ملكي.. تعيين فهد المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي

Lebanon 24
24-01-2021 | 22:03
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي "ساما".

كذلك، صدر أمر ملكي آخر بتعيين المحافظ السابق للبنك الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وكان المبارك يشغل منصب وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، و"الشربا" السعودي أو المبعوث الدبلوماسي للمملكة لدى مجموعة العشرين.

وقبل ذلك تولى المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لقرابة 6 سنوات (2011 - 2016)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة من 1999 وحتى عام 2005، تسلم خلالها أيضاً رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» خلال الفترة بين 2003 و2011.
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