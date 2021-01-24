السلطات الإسرائيلية تفتتح سفارة لها في دولة الإمارات

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، "افتتاح" سفارة في الإمارات العربية المتحدة بعد نحو أربعة أشهر من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع هذه الدولة الخليجية.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "افتتحت رسمياً اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بالاعمال إيتان نائيه الى العاصمة الإماراتية".

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه السفارة ستعمل "على تعزيز العلاقات بين الدولتين"، موضحة أنها "ستعمل في مكاتب موقتة سيتم تدشينها في الأيام المقبلة ريثما يتم ايجاد مقر دائم".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي في البيان إن "افتتاح السفارة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات لتحقيق الإمكانات الكامنة في هذه العلاقات بشكل سريع وشامل".



ووقعت إسرائيل في 15 أيلول في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.



والأحد أيضاً، صادقت الحكومة الإماراتية على إقامة سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب.



والإمارات هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).



وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.



من جهة اخرى أقرت الحكومة الإسرائيلية رسميا الأحد الاتفاق مع المغرب الذي يبقى أن يحصل على موافقة النواب.



وإثر اتفاقات التطبيع هذه وقعت اتفاقات تجارية عدة بين الإمارات وإسرائيل في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحية والتكنولوجيا المتطورة.



ووقع فرع إسرائيلي لشركة "كهرباء فرنس" الفرنسية العملاقة في الأيام الأخيرة أول اتفاق تعاون مع شركة في الإمارات في مجال الطاقة المتجددة.



أول دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات

وإيتان نائيه هو أول دبلوماسي تعينه إسرائيل رسمياً في الإمارات، وسبق له أن عمل قبل سنوات في سفارة إسرائيل في تركيا لكنه طرد منها خلال أزمة في أيار 2018 بين البلدين بشأن العنف في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.