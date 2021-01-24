الخارجية الأميركية: سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها

أدانت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، محاولات الهجوم الأخيرة على الرياض، مشيرة إلى أن محاولات الهجوم على السعودية تستهدف المدنيين.وقالت الخارجية الأميركية في بيام: "سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها"، وأردفت "سنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية".وشددت واشنطن على أن محاولات الهجوم على السعودية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدة بأنها ستقوم بجمع مزيد من المعلومات عن هجوم الرياض ويبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين.