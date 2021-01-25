عربي-دولي

تحذير من "شباط".. هل تفعلها فرنسا مع كورونا للمرة الثالثة؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 07:00
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أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية بشأن سياستها المتعلقة بكوفيد-19، أمس الأحد، ان فرنسا قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية في شباط بسبب انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

 

وأوضح رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي لكوفيد-19 جان فرانسوا دلفريسي لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية "ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولي في آذار أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل تشرين الثاني فهذا قرار سياسي".

 

وستجتمع الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، لتقرير ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

 

وقال دلفريسي: "إذا لم نشدد الإجراءات فسنجد أنفسنا في موقف صعب للغاية ابتداء من منتصف آذار".

 

وأضاف أنه سيكون من المنطقي جعل العزل الجديد يتزامن مع العطلة المدرسية القادمة وتمديد الإجازات لمدة أسبوع على الأقل.

 

وقال دلفريسي إن وصول الأنواع الأكثر عدوى من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل قد غير وضع الجائحة تماما في الأسابيع الثلاثة الماضية.

 

وأضاف "هذه المتغيرات الجديدة تعادل جائحة ثانية".

المصدر: سكاي نيوز
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