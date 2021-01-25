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بدء تطعيم العسكريين الروس في قاعدة حميميم بلقاح "سبوتنيك V"

Lebanon 24
25-01-2021 | 09:00
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أعلن رئيس قسم الصحة في مجموعة القوات الروسية في سوريا، فلاديمير رادتشينكو، بدء التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعسكريين الروس الذين يؤدون الخدمة في قاعدة حميميم بسوريا.

 

وقال رادتشينكو للصحفيين: "تجري حملة التلقيح المخطط لها لكادر مجموعة القوات باستخدام اللقاح "سبوتنيك V".

 

وأضاف، "لقد وصلت كمية كافية من اللقاح. العسكريون يتلقون اللقاح طوعا".

 

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال الشهر الماضي، إن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2020.

 

هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

 

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أآب 2020، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" وطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

المصدر: سبوتنيك
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