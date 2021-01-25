عودة التوتر.. الهند تعلن عن وقوع "اشتباك حدودي" مع الصين

أفادت وسائل إعلام هندية، الاثنين، أن الحدود المشتركة مع الصين شهدت اشتباكا بين جيشي البلدين الأسبوع الماضي.



وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.

وأوضحت الصحيفة أن 4 جنود هنود و20 جنديا صينيا أصيبوا في الاشتباك، الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.



وأكدت "إنديا توداي" أن الوضع الحالي في موقع الاشتباك في سيكيم "متوتر" لكنه لا يتطور.

ويأتي الحادث الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 حزيران الماضي، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان بشرق لاداخ.

ويسود هدوء حذر الحدود الهندية الصينية منذ عقود، فيما عقد البلدان جولة تاسعة من المحادثات العسكرية مؤخرا، في محاولة لنزع فتيل التوترات.