عربي-دولي

عودة التوتر.. الهند تعلن عن وقوع "اشتباك حدودي" مع الصين

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-787458-637471615465747123.jpg
Doc-P-787458-637471615465747123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام هندية، الاثنين، أن الحدود المشتركة مع الصين شهدت اشتباكا بين جيشي البلدين الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.
وأوضحت الصحيفة أن 4 جنود هنود و20 جنديا صينيا أصيبوا في الاشتباك، الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.

وأكدت "إنديا توداي" أن الوضع الحالي في موقع الاشتباك في سيكيم "متوتر" لكنه لا يتطور.
ويأتي الحادث الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 حزيران الماضي، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان بشرق لاداخ.
ويسود هدوء حذر الحدود الهندية الصينية منذ عقود، فيما عقد البلدان جولة تاسعة من المحادثات العسكرية مؤخرا، في محاولة لنزع فتيل التوترات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-01-25
14:00 | 2021-01-25
13:30 | 2021-01-25
13:00 | 2021-01-25
12:30 | 2021-01-25
12:00 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website