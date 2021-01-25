بعملية "سرية ومعقدة".. إسرائيل تسلم متهمة بالاعتداء الجنسي إلى أستراليا

في عملية "سرية"، سلمت تل أبيب معلمة سابقة متهمة بارتكاب عشرات الاعتداءات الجنسية إلى أستراليا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في عملية سرية ومعقدة وقبيل إغلاق الأجواء في إسرائيل تم تسليم مالكا لايفر إلى أستراليا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بعد ست سنوات من الإجراءات القانونية في إسرائيل".

وتم إخراج لايفر المسجونة في إسرائيل، من زنزانة الاعتقال ليلا، وتحت غطاء من السرية نقلها مقيدة بالأصفاد إلى مطار بن غوريون، حيث استقلت طائرة متجهة إلى فرانكفورت بألمانيا، التي ستسافر منها إلى أستراليا، وفق المصدر ذاته.

وشهدت قضية تسليم لايفر العديد من الجلسات في المحاكم والتأجيلات، إلى أن قضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) الشهر الماضي بإمكانية تسليمها.

وعلى غير العادة، وصلت قوات إنفاذ القانون من أستراليا إلى إسرائيل لمرافقة لايفر إلى الطائرة، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر إغلاق مطار بن غوريون اعتبارا من منتصف ليل اليوم الإثنين، ولمدة أسبوع للحيلولة من دون دخول سلالات متحورة من فيروس كورونا إلى إسرائيل التي تشهدا إغلاقا مشددا حتى نهاية الشهر الجاري.

وتم القبض على لايفر مجددا في شباط 2018 ، وظلت محتجزة منذ ذلك الحين حتى تسليمها صباح اليوم الاثنين إلى أستراليا.