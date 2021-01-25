عربي-دولي

إيطاليا تهدد شركة Pfizer بمقاضاتها.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:00
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يسود القلق الدول الأوروبية ولا سيما إيطاليا بسبب تخلف شركة Pfizer عن تسليم لقاح "كورونا" بحسب البرنامج المتفق، إذ ستكون الكميات الأولية من اللقاح أقل مما كان متوقعا في البداية بسبب تراجع الناتج في موقع التصنيع في سلسلة الإمدادات الخاصة بأوروبا. تفاقم القلق بعدما أبلغت الشركة المذكورة المفوضية الأوروبية أنها سوف تخفض الشحنات التي كان من المقرر تسليمها بواقع 31 جرعة أو 60 في المئة من الكمية التي كانت ستسلمها الشركة الى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2021.

 

وهددت إيطاليا، في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيطالي أمس الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية بسبب تقليص كميات اللقاح. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزسبي كونتي: "إن التأخير في توريد لقاحات فيروس كورونا من شركتي "فايز" و"أسترازينيكا"، أمر غير مقبول". واتهم كونتي الشركتين بـ"ارتكاب انتهاكات خطيرة للعقد المبرم".

 

وكتبت جريدة "لاريبوبليكا" صباح اليوم الإثنين: "أعلمت شركة فايزر إيطاليا بأنها سوف تتعرض لنقص في لقاحات فايزر - بيونتيك المضادة للوباء بواقع 20 في المئة الأسبوع المقبل".

 

وأشارت الصحيفة الى أنه "سيتعين على البلاد إعادة التفكير في برنامج التطعيم، إذا استمرت مشاكل توريد اللقاحات".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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