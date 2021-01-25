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عربي-دولي
روسيا.. تسجيل أقلّ حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" منذ نحو 3 أشهر
Lebanon 24
25-01-2021
|
14:00
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس "كورونا" منذ 3 تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أنّ 19003 أشخاص تعافوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وسجلت السلطات الصحية في روسيا 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليماً كان أكثرها في موسكو (2382 إصابة) تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة) ثم ضواحي العاصمة موسكو (1163 إصابة).
وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس "كورونا".
وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون الأول الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس "كورونا" في العالم.
المصدر:
روسيا اليوم
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