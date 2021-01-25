البحرين.. الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا"

أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" بأنّ مملكة البحرين وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيشيلد" المضاد لفيروس "كورونا" والذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أكسفورد".

وبحسب ما ذكرت "بنا"، فقد وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح الذي يتم تصنيعه في معهد "سيرام" الشركة المصنعة للقاح في جمهورية الهند، لتنضم البحرين لقائمة الدول التي أجازت استخدام هذا اللقاح للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس "كورونا" من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وبما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وجاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية" بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وذلك على ضوء المعلومات التي حصلت عليها الهيئة من شركة "أسترازينيكا" حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة ومعلومات التصنيع التي وفرها معهد "سيرام" لإثبات أن عملية التصنيع تتوافق مع المعايير الدولية، حيث حصل المعهد على ترخيص تصنيع اللقاح في الهند من قبل الشركة المنتجة ("أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أكسفورد").





