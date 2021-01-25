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شاهدوا أول صورة في العالم للسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا

Lebanon 24
25-01-2021 | 11:36
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تمكن مركز الأبحاث الروسي "فيكتور" من الحصول على أول صورة في العالم للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

 

جاء ذلك في بيان المركز الإعلامي للوكالة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك "روس تريب نادزور"، حيث ذكر البيان أنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية لفيروس كورونا من مريض في كانون الأول 2020. بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه.

 
 

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 4 كانون الأول الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وقد قامت السلطات الروسية موقتاً بتحديد الحركة الجوية مع المملكة المتحدة، ثم تم تسجيل أول حالة للإصابة بالطفرة "البريطانية" لفيروس كورونا في روسيا، وقد تعافى المريض الآن.

 

ووفقاً لأستاذة كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون، آنشي بارانوفا، فإن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا قد تصبح سلالة الفيروس الرئيسية في روسيا. ووفقاً لها، فإن العدوى بهذا الفيروس أكثر بنسبة 56% من السلالة المكتشفة سابقاً.

 

وقد تمكن نظام اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي طورها مركز "فيكتور" التابع لـ "روس تريب نادزور" من اكتشاف العدوى بالسلالة "البريطانية"، حيث يستطيع النظام تمييز الفرق بين الفيروس المتغير والأشكال غير المتحولة، وتمكن المجهر الإلكتروني الروسي الذي بلغت نسبة تكبيره 100 ألف مرة من تصوير الطفرة "البريطانية" للفيروس.

 

ويذكر أن لقاح "إبيفاكورونا" الذي ينتجه مركز "فيكتور" فعّال ضد طفرات السلالة البريطانية من فيروس كورونا أيضاً.

المصدر: روسيا اليوم
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