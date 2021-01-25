17
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تقرير مخيف عن تداعيات كورونا.. الأغنياء يزدادون ثراءً
Lebanon 24
25-01-2021
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، أن "أزمة كوفيد-19 تفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحية أن يحتاج الأكثر فقرا سنوات للخروج من دائرة الفقر".
وحذرت، في تقرير بعنوان "فيروس انعدام المساواة"، من أن "هذه هي المرة الأولى منذ بدء وضع الإحصاءات والسجلات، التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كل بلد تقريبا وفي التوقيت نفسه، في ظل الجائحة".
وأوضح التقرير أن "الألف شخص الأكثر ثراء على الكوكب عوضوا خسائرهم جراء كوفيد-19 في 9 أشهر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقرا في العالم".
وألقت منظمة "أوكسفام" الضوء على "انعدام المساواة حتى في تأثير الفيروس على الأشخاص والجماعات، إذ تعاني أقليات عرقية في بعض البلدان معدلات وفيات أعلى، كما أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الوباء هي تلك التي تتمثل فيها النساء بشكل كبير".
وتزامن نشر التقرير مع بدء منتدى دافوس الافتراضي للاقتصاد العالمي الذي "سيخصص خلاله أسبوع كامل لمساعدة القادة على ابتكار حلول لكبح الوباء وإنعاش الاقتصادات بشكل قوي في السنة المقبلة".
وأشارت "أوكسفام"، في تقريرها، إلى أن "تحقيق اقتصادات أكثر إنصافا هو المدخل لتعاف اقتصادي سريع".
ووفق حسابات أجرتها المنظمة، فإن "فرض ضريبة موقتة على الأرباح الزائدة التي حققتها 32 شركة عالمية خلال فترة الوباء، كانت لتساهم في جمع 104 مليارات دولار عام 2020، وهو مبلغ كاف لتوفير إعانات بطالة لجميع العمال في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي للأطفال وكبار السن".
وقالت المديرة التنفيذية لأوكسفام إنترناشونال غابرييلا بوشر: "يجب أن تكون مكافحة انعدام المساواة في صميم جهود الإنقاذ والتعافي الاقتصادي عبر تمويل الخدمات العامة من خلال نظام ضريبي يدفع فيه الأفراد والشركات الأغنى نصيبهم العادل".
تابع
الأكثر قراءة
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
Lebanon 24
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
22:32 | 2021-01-24
24/01/2021 10:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
05:01 | 2021-01-25
25/01/2021 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
19:37 | 2021-01-24
24/01/2021 07:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
08:00 | 2021-01-25
25/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: "وينن أولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟"
Lebanon 24
عون: "وينن أولاد الهيلا هو مختفي حسهم؟"
18:58 | 2021-01-24
24/01/2021 06:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-01-25
بوتين يكسر صمته.. ويعلق على مزاعم "قصر البحر الأسود" (صور)
17:00 | 2021-01-25
رواية إسرائيلية: رئيس الموساد سيزور واشنطن.. و"حزب الله" وإيران على أجندته
16:30 | 2021-01-25
مأساة بلدة صغيرة.. كورونا يخطف 7 أشخاص في 60 دقيقة
15:00 | 2021-01-25
هل محاكمة ترامب دستورية؟.. عضو جمهوري بارز يحسم الجدل
14:30 | 2021-01-25
وصول الدفعة الثانية من اللقاح الصيني إلى تركيا
14:00 | 2021-01-25
روسيا.. تسجيل أقلّ حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" منذ نحو 3 أشهر
فيديو
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
18:00 | 2021-01-25
25/01/2021 18:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاركوبتر".. تعرّفوا إلى أوّل سيارة "فورمولا 1" طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
"كاركوبتر".. تعرّفوا إلى أوّل سيارة "فورمولا 1" طائرة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-25
25/01/2021 18:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "برشلونة" يتفوّق على "إلتشي" بثنائية (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "برشلونة" يتفوّق على "إلتشي" بثنائية (فيديو)
18:00 | 2021-01-25
25/01/2021 18:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact