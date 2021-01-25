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عربي-دولي
بوتين يكسر صمته.. ويعلق على مزاعم "قصر البحر الأسود" (صور)
Lebanon 24
25-01-2021
|
18:00
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لم يكتف الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببيان الكرملين بشأن مزاعم امتلاكه قصرا فارها مطلا على البحر الأسود، بل تحدث شخصيا للمرة الأولى عن الأمر.
ونفى بوتين امتلاكه قصرا فاخرا في أول تعليق له على القضية التي تبعها ملايين الأشخاص على يوتيوب.
وقال بوتين إن القصر الفخم الذي اتهمه المعارض المسجون أليكسي نافالني بامتلاكه لا يخصه هو أو أسرته.
وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال بيان في وقت سابق إن الفيديو الذي صوّر القصر وقيل إنه لبوتن ليس سوى "فبركة عالية الجودة".
ونشر الفيديو فريق نافالني في اليوم الأول الذي قضاه الأخير في سجن روسي، غداة عودته إلى البلاد قادما من ألمانيا، حيث كان يعالج بعد تعرضه للتسمم.
وحاز الفيديو حتى مساء الاثنين أكثر من 86 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، ويبدو أنه أعد منذ فترة طويلة وشارك فيه عدد كبير من الأشخاص.
وقال نافالني إنه بهذا التحقيق المصور كشف أكبر أسرار بوتين، في إشارة إلى القصر الذي قال إنه الأغلى ثمنا في العالم.
المصدر:
سكاي نيوز
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