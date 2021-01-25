عربي-دولي

بيان للإمارات بعد افتتاح سفارتها في إسرائيل... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-01-2021 | 21:30
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أعلنت الإمارات، أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل". وأضافت أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

وأعربت عن أملها في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وكانت قد أعلنت الحكومة الإماراتية مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل في إطار معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.

المصدر: روسيا اليوم
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