ميلانيا "تحصي الدقائق" لتطليق ترامب بعد خسارته.. و50 مليون دولار بانتظارها!

أفادت وسائل إعلام بأن ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كانت "تحصي الدقائق" لمغادرة البيت الأبيض حتى تتمكن من طلب الطلاق من زوجها.

واشتعلت التكهنات بشأن زواج ترامب الثالث والأطول، بعد مغادرته مقاليد الحكم الأسبوع الماضي، واحتفالهما بالذكرى السنوية السادسة عشرة لزواجهما في مار إيه لاغو.

وتخللت العديد من اللحظات المحرجة أو الفاترة علاقة ترامب بزوجته ميلانيا، خلال فترة رئاسته، حتى أنه قيل إن لدونالد وميلانيا زواجا "تبادليا"، وينامان في غرف منفصلة.

وعلى الرغم من اللحظات الباردة في علاقتهما، التي سجلتها عدسات الكاميرات في الأماكن العامة، زعمت السيدة الأولي أنها تتمتع "بعلاقة رائعة" مع زوجها، البالغ من العمر 74 عاما، والذي يكبرها بـ 24 عاما، وأصرت على أنهما لم يتجادلا أبدا.

والزواج التبادلي، هو نوع من الزواج يتعامل الزوجان فيه وكأنهما في صفقة تبادلية، كل منهما يقدم خدمة مقابل أن يقدم له الأخر خدمة.

وفي الأسبوع الماضي، قال محامي كبير في نيويورك لصحيفة "ميرور"، إن ميلانيا قد تحصل على ما يصل إلى 50 مليون دولار وحضانة نجلها بارون، البالغ من العمر 14 عاما، إذا تطلقت من رجل الأعمال دونالد ترامب.

وحتى أن وكلاء المراهنات، يراهنون على ما إذا كانت عارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 50 عاما، ستتقدم بطلب الطلاق من زوجها المطلق مرتين، والذي انتهت فترة رئاسته التي استمرت 4 سنوات عندما أدى جو بايدن اليمين.