14
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الصين والهند تعلنان عن مفاوضات "إيجابية" لتسوية التوتر العسكري على الحدود
Lebanon 24
25-01-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الصين والهند، اليوم الاثنين، أن الجولة الـ9 من المفاوضات بين القيادتين العسكريتين للبلدين الخاصة بتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ أشهر في منطقة لاداخ كانت "إيجابية".
وقال الجانبان، في بيان مشترك، إن المفاوضات جرت بطريقة "إيجابية وعملية وبناءة"، مشيرين إلى أنهما "اتفقا على سحب القوات الأمامية في أسرع وقت ممكن" من خط التماس.
كما توصلت الصين والهند إلى اتفاق لإبداء ضبط النفس وإرساء الاستقرار للأوضاع على الحدود.
وشهدت الحدود الصينية الهندية عددا من المواجهات بين جنود البلدين منذ الاشتباكات التي وقعت في منطقة لاداخ الثلجية بجبال الهيمالايا في 15 وأسفرت عن مقتل 20 جندياً في صفوف الهند، بينما اعترفت الصين بتكبدها خسائر بشرية من دون أن تعطي أرقاما محددة.
ومنذ ذلك الحين عزز الطرفان مواقعهما بعشرات آلاف الجنود في هذه المنطقة النائية والوعرة على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر هندية مطلعة وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الصينية والهندية الأسبوع الماضي في شمال منطقة سيكيم الحدودية، ما أدى إلى سقوط جرحى لدى الطرفين، في ثاني حادث من نوعه في أقل من عام.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
05:01 | 2021-01-25
25/01/2021 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
Lebanon 24
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
08:30 | 2021-01-25
25/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
08:00 | 2021-01-25
25/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
10:58 | 2021-01-25
25/01/2021 10:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله: هذا ما سأفعله حين أستردّ أموالي من المصارف.. وصورة لمنزلها المدمر جراء انفجار آب
Lebanon 24
كارين رزق الله: هذا ما سأفعله حين أستردّ أموالي من المصارف.. وصورة لمنزلها المدمر جراء انفجار آب
17:27 | 2021-01-25
25/01/2021 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:55 | 2021-01-25
قطر تدين محاولة شن هجوم على الرياض
23:00 | 2021-01-25
للمرة الأولى منذ 2016.. محادثات تركية - يونانية بشأن أزمة شرق المتوسط
22:30 | 2021-01-25
المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات محددة للقادمين من دول العالم الثالث
22:00 | 2021-01-25
ميلانيا "تحصي الدقائق" لتطليق ترامب بعد خسارته.. و50 مليون دولار بانتظارها!
21:30 | 2021-01-25
بيان للإمارات بعد افتتاح سفارتها في إسرائيل... هذا ما جاء فيه
21:00 | 2021-01-25
الغضب لا يزال يسيطر على مناصري ترامب
فيديو
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 00:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 00:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
18:00 | 2021-01-25
26/01/2021 00:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact