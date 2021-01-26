عربي-دولي

كورونا يهدد الملياردير اللبناني الأصل كارلوس سليم .. وهذا وضعه

Lebanon 24
26-01-2021 | 06:06
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يُصارع الملياردير كارلوس سليم حلو، المكسيكي- اللبناني الأصل، "كورونا" المستجد منذ أسبوع في المستشفى "وهو بحالة جيدة" على حد ما ذكر ابنه كارلوس سليم ضومط، في تغريدة عبر تويتر مساء أمس الاثنين، مع أن عمر والده الذي زار لبنان مرتين، آخرها قبل 10 أعوام، هو 80 سنة تقريبا، لذلك يهدده الفيروس بالأسوأ.

 
 

حلو الذي احتل في آذار 2011 المرتبة الأولى كأغنى رجل بالعالم في لائحة مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، واستمر الأغنى لثلاثة أعوام، بثروة وصلت إلى 69 مليار دولار ذلك الوقت، يملك حتى أمس الاثنين 59 مليارا و900 مليون، وفقا للوارد بتحديثات تنشرها المجلة نفسها في موقعها، وتضعه في المرتبة 12 بلائحة أثرياء العالم.

 

ولم يذكر الابن كيف تمكن الفيروس من والده، الرئيس التنفيذي لمجموعة Grupo Carso المعروفة كتكتل لعشرات من الشركات يملكها داخل المكسيك وخارجها، ومعظمها ناشط بصناعات مختلفة، كما في حقل الاتصالات والعقارات والتجزئة، حتى في الحقل الطبي أيضا، ففي أغسطس الماضي وقعت المجموعة اتفاقية مع مختبر AstraZeneca لإنتاج 250 مليون لقاح ضد الفيروس لبيعها في دول أميركا اللاتينية.

المصدر: العربية
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