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عربي-دولي
بعد اتهام ضيفه لروحاني بتعاطي المخدرات.. إقالة إعلامي إيراني كبير
Lebanon 24
26-01-2021
|
08:00
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ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الإيرانية أقالت مقدم برنامج "زاوية" السياسي على القناة الرابعة، حبيب الله رحيم بور ازغدي، بعد اتهام أحد ضيوفه لرئيس البلاد، حسن روحاني، بتعاطي المخدرات.
ونقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة، مساء الاثنين، أن مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، علي عسكري، قرر إقالة برو أزغدي من عمله في القناة الرابعة بسبب تصريحات لأحد ضيوفه أدلى بها خلال الحلقة الأخيرة للبرنامج، تضمنت إهانات إلى بعض مسؤولي السلطة التنفيذية.
وكان رجل الدين أحمد جهان بزرغي، مدير معهد الثقافة والفكر الإسلامي في طهران، قد اتهم روحاني بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر بث على القناة الرابعة قبل عدة أيام.
واعتبر أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد، وقال: "ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".
ومصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.
وقدم مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني اعتذارا رسميا لرئيس البلاد بعد الحادث الذي دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد القناة الرابعة.
المصدر:
وكالات
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