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تفاصيل حجب يوتيوب لشهر بمصر.. والسبب فيديو مسيء للنبي

Lebanon 24
26-01-2021 | 08:30
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر.

ووفقا للمحكمة يعرض على هذه الروابط الفيلم المسيء للنبي محمد، حيث أكد محمد حامد سالم مقيم الدعوى أن هذا الحكم ليس نهائيا، كونه حكم أول درجة ولا تزال هناك مرحلة تقاضي محتملة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف سالم أنه حال تقدم الخصوم بالقضية بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل.

وأشار إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وأكد سالم، أنه "حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بحجب موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق يوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني يوتيوب داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".

وطالبت الدعوى، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للنبي والدين الإسلامي، تجنبا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.
المصدر: وكالات
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