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عربي-دولي
بعد التطبيع.. كوهين يرأس وفدا "إسرائيليا" في زيارة للسودان
Lebanon 24
26-01-2021
|
08:54
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زار وفد رسمي من الاحتلال الإسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى يوم الاثنين لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لتطبيع العلاقات، بحسب تقرير لـ"رويترز".
وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى "إسرائيل" "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".
وأوضح كوهين، الذي يعتبر أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، أنه التقى بقادة السودان وأن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكانية التعاون الاقتصادي.
وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني الاحتلال.
وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، فيما قالت الإدارة الأميركية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.
المصدر:
وكالات
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