عربي-دولي

جاكيت محمد بن سلمان يثير ضجة ويسبب أزمة لمتجر إلكتروني.. وهذا سعره

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:00
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بعد ظهوره الأخير في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أثار جاكيت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.  

 

وتصدر اسم العلامة التجارية البريطانية "فرانك ناماي"، قائ

أمير الشباب وحبيبهم.. سمو الأمير محمد بن سلمان بـ «الشال» القطري 🇶🇦🤝🇸🇦#خليجنا_واحد pic.twitter.com/K4FbIbuqeL

مة الأسماء الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع، وهو مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية، ونشط هاشتاغ بعنوان "#جاكيت محمد بن سلمان".

 

 
 

وبحث المغردون عن تفاصيل السترة وسعرها وطرق شرائها، ونتيجة التهافت على شرائها من المتجر الالكتروني، تسبب ذلك بعطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب فنفدت من المتجر، وفي حين أبرز نشطاء سعر الجاكيت، ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

 

 

الجاكيت، هي من مجموعة خريف وشتاء 2020-2021، يبلغ سعرها حوالي 25 ألف ريال سعودي، أي حوالي خسمة آلاف دولار أميركي.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدّر فيها جاكيت ولي العهد السعودي الترند، فقد حصل الأمر نفسه منذ أكثر من عام مع الجاكيت التي ارتداها في افتتاحية بطولة "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في الدرعية.

المصدر: سبوتنيك
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