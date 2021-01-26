قرار هام من الخزانة الأميركية بشأن الحوثيين

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 شباط تشمل حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" في 21 كانون الثاني الحالي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.وكان أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، قال إن واشنطن ستراجع التصنيف، الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق حيث يحتاج 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات.وشدد بلينكن على أنه "في الوقت الذي يتحمل فيه الحوثيون "مسؤولية كبيرة" عن الأزمة الإنسانية في اليمن، "الأسوأ في العالم"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع".