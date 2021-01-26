عربي-دولي

بعد تقارير عن "انخفاض فعالية لقاحها".. "أسترازينيكا" توضح

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-787788-637472522007487626.jpg
Doc-P-787788-637472522007487626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردّت شركة "أسترازينيكا"، اليوم الثلاثاء، على تقارير إعلامية ألمانية كانت أشارت إلى أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظرا لعدم فعاليته مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

 

ووصفت "أسترازينيكا" في رد مكتوب تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها "غير صحيحة تماما".

 

وأضافت أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية، حسبما نقلت "رويترز".

 

وجاء رد "أسترازينيكا" على تقريرين لصحيفتي "هاندلسبلات" و"بيلد" الألمانيتان تناولا فعالية لقاحها، بأنها محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

 

وقالت صحيفة "بيلد" في نسختها على الإنترنت، إن المسؤولين الألمان قلقين من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

 

وكانت "أسترازينيكا" انضمت إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، في نوفمبر الماضي.

 

وذكرت "أسترازينيكا" وقتها في بيان، أن اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 70 في المئة للوقاية من المرض.

 

وتعد هذه النسبة أقل من لقاحي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95 في المئة، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك 5"، والتي قالت إنها تصل إلى 92 في المئة.

 

غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض.

 

وما يميز لقاح "أسترازينيكا" أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-01-26
12:30 | 2021-01-26
12:00 | 2021-01-26
11:55 | 2021-01-26
11:43 | 2021-01-26
11:18 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website