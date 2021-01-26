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بايدن يتحدث عن "رقم مذهل" للتلقيح ضد كورونا

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:18
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أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله بشأن تسريع وتيرة التطعيمات بعد توقيعه لأمر تنفيذي يتعلق بذلك.

ويعتزم بايدن توفير 1.5 مليون جرعة يوميا من لقاحات فيروس كورونا وذلك في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.
وأشار الرئيس الأميركي، الاثنين، إلى تفاؤله بشأن وتيرة التطعيمات بعد توقيع أمر تنفيذي لتعزيز المشتريات الحكومية من شركات اللقاح الأميركية، وذلك ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذها خلال أول أسبوع كامل في منصبه له لإظهار سرعة القرارات التي اتخذها لعلاج الاقتصاد المتعثر، حيث أظهرت المحادثات مع الكونغرس بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار القليل من مؤشرات التقدم.
وشدد بايدن على أن البلاد في وضع محفوف بالمخاطر، وأن هناك حاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة، على الرغم من رفضه إمكانية تعديل القانون لتأمين الموافقة عليه بشكل أسرع.
وأحد سمات خطة التحفيز برنامج تطعيم شامل، والمساعدة في إعادة فتح المدارس، ومساعدات بقيمة 1400 دولار للأفراد، ومساعدات مالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
ويأتي هدف بايدن بتوفير اللقاحات بعد مواجهته هو ومساعديه انتقادات بشأن تحقيق هدف 100 مليون جرعة في أول 100 يوم له في منصبه، علما أن الولايات المتحدة تجاوزت معدل مليون جرعة يوميا خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح بايدن قائلا: "أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى 1.5 مليون جرعة يوميا، بدلا من مليون"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وأضاف أنه يتوقع توافر اللقاحات على نطاق واسع للأميركيين بحلول الربيع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "في طريقها إلى مناعة القطيع التي تشكل ضرورة لإنهاء الوباء بحلول الصيف. لكنه حذر من أن الأزمة ستظل في هذا الوضع لفترة من الوقت، ويمكن أن تشهد ما بين 600 ألف و660 ألف حالة وفاة قبل أن نبدأ في تجاوز الذروة بشكل كبير".
وحتى يوم الأحد، وزعت الحكومة الفيدرالية 41.4 مليون جرعة لقاح، ومن بين 21.8 مليون جرعة تم توزيعها، أو حوالي 53 في المئة، تلقى حوالي 3.2 مليون شخص جرعتين كاملتين، وهو ما يوازي 1 في المئة من السكان، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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