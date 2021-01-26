برقية من أمير قطر إلى الملك سلمان.. هذا ما تضمّنته

أبرق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، معزياً بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا" بأنّ "أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 26, 2021

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان، أمس الإثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى أنّه "سيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض".