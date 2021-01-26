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عربي-دولي
لافروف استقبل ظريف: لإعادة الصفقة النووية بالكامل والالتزام بها
Lebanon 24
26-01-2021
|
13:00
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أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو، أنّ روسيا وإيران مهتمّتان بإعادة الصفقة النووية بالكامل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها بالاتفاق.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله: "من أكثر المواضيع إلحاحاً اليوم، إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتسوية حول البرنامج النووي الإيراني. نحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى الوفاء الكامل من قبل جميع الأطراف التي وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها".
وأضاف: "بالنظر إلى دور البلدين في المنطقة، فإنّ موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج العربي، ومشكلة التسوية الأفغانية، وكذلك الوضع حول ناغورني قره باغ بعد توقف الأعمال القتالية هناك".
وكان ظريف قد وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو قادماً من العاصمة الأذربيجانية باكو، المحطة الثانية في جولته الاقليمية والتي تشمل ايضاً أرمينيا وجوروجيا وتركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ما يمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولا به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى.
وصوّت البرلمان الإيراني، في وقت سابق لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 رداً على الانسحاب الأميركي منه عام 2018.
وكانت إيران قد رفعت، بوقت سابق، مستوى تخصيب اليورانيوم من 2% إلى 5% في سياق تخفيض التزاماتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 بين إيران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى)، وقامت طهران بعدها برفع كامل القيود على التخصيب.
المصدر: سبوتنيك
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