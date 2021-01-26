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سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض

Lebanon 24
26-01-2021 | 13:30
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نقلت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وكالة "رويترز" أنّه تمّ سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لما أوردته الوكالة عن شاهد عيان.
 
وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أنّ شاهد العيان أكد لـ"رويترز" أنّ مصدر الانفجار لم يعرف بعد.
 
وتداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، لم يتمّ التأكد من صحتها، قالوا إنها تظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، متّهمين جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) بالوقوف خلفه.
 
 


وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأنّ "التحالف العربي" الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفاً جوياً معادياً" أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض.

وأوضحت قناة "العربية" أنّ الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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