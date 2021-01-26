نقلت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن وكالة "رويترز" أنّه تمّ سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لما أوردته الوكالة عن شاهد عيان.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أنّ شاهد العيان أكد لـ"رويترز" أنّ مصدر الانفجار لم يعرف بعد.

وتداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، لم يتمّ التأكد من صحتها، قالوا إنها تظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، متّهمين جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) بالوقوف خلفه.