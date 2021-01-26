ألمانيا.. جرحى بعملية طعن قرب محطة قطارات فرانكفورت

أفادت وسائل إعلام ألمانية عن وقوع عملية طعن، اليوم الثلاثاء، في مدينة فرانكفورت الألمانية ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنّها ألقت القبض على منفذ العملية.ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "hessenschau.de" الألماني، أنّ رجلاً هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت، وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وألقت القبض على الجاني.وبحسب المعلومات الأولية، فقد تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.وقالت متحدثة باسم الشرطة إنّ الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلاً عن شهود عيان، قولهم إنّ المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع "تويتر" قائلة: "لا يوجد خطر على الجمهور".