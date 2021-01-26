إيران تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للتطعيم ضدّ "كورونا"

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ بلاده اعتمدت وسجلت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لاستخدامه في التطعيم ضد فيروس "كورونا".وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات صحافية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إنّ "طهران وافقت على لقاح "Sputnik V" وتم تسجيله، وقد تمت الموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية. ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شرائه وبدء الإنتاج المشترك أيضاً".وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أنّ فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين تصل إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى، وقد وتم تسجيل هذا اللقاح في 13 دولة.يذكر أنّ وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت لقاح "سبوتنيك V" في آب 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، مركز "غاماليا" المتخصّص.