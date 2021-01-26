عربي-دولي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي

Lebanon 24
26-01-2021 | 14:45
A-
A+
Doc-P-787877-637472697444949817.jpg
Doc-P-787877-637472697444949817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن كيفية التغلب على الأزمة السياسية.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصبه مؤقتا، مع استمرار المحادثات.

وفقدت حكومة كونتي أغلبيتها المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:42 | 2021-01-26
17:14 | 2021-01-26
17:00 | 2021-01-26
16:43 | 2021-01-26
15:00 | 2021-01-26
14:56 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website