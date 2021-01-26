وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا

قالت الحكومة الكولومبية، اليوم، إن وزير الدفاع كارلوس أولميس تروخيو توفي متأثرا بالتهاب رئوي فيروسي بسبب مضاعفات كوفيد-19.



وأعلنت إصابة تروخيو هذا الشهر ونقل بعد ذلك إلى وحدة الرعاية المركزة، وتوفي في المستشفى العسكري في بوغوتا عن 69 عاما.



وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي بدا متأثرا: "وفاة كارلوس أولميس غمرتني بمشاعر الألم. لقد فقدت كولومبيا أحد أفضل رجالها".



وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة وزهاء 52 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد.

