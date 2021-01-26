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وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا

Lebanon 24
26-01-2021 | 14:56
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قالت الحكومة الكولومبية، اليوم، إن وزير الدفاع كارلوس أولميس تروخيو توفي متأثرا بالتهاب رئوي فيروسي بسبب مضاعفات كوفيد-19.

وأعلنت إصابة تروخيو هذا الشهر ونقل بعد ذلك إلى وحدة الرعاية المركزة، وتوفي في المستشفى العسكري في بوغوتا عن 69 عاما.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي بدا متأثرا: "وفاة كارلوس أولميس غمرتني بمشاعر الألم. لقد فقدت كولومبيا أحد أفضل رجالها".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة وزهاء 52 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد.
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