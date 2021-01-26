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عربي-دولي
كلبا جو وجيل بايدن يدخلان البيت الأبيض
Lebanon 24
26-01-2021
|
17:14
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وصل تشامب وميجور كلبا جو وجيل بايدن إلى البيت الأبيض، وفق ما أعلن قريبون من الأميركية الأولى ليواصلا تقليدا لم ينقطع لمدة تزيد عن قرن إلا في عهد دونالد ترامب.
وفي صور وفرها البيت الأبيض يظهر الكلبان وهما يهرولان في حدائق البيت الأبيض او يستريحان، فيما تظهر مسلة نصب واشنطن في الخلفية.
وانضم تشامب إلى عائلة بايدن في 2008 ولحق به ميجور في 2018. وأصبح هذا الأخير أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض ما يرتدي رمزية كبيرة للأميركين الذين تربطهم علاقة مميزة بـ"أوفى صديق للانسان".
وخلال حملته الانتخابية، لم يتردد جو بايدن في اللعب على هذا الوتر.
وقد نشر خصوصا عبر "إنستغرام" صور كلاب ترتدي ألوان حملته وكتب في تعليق: "قد أكون منحازا بعض الشيء لكني أرى أن تشامب وميجور سيكونان كلبين رائعين!".
وعلى العكس، علق منتقدو دونالد ترامب باستمرار على عدم اهتمامه بالكلاب وهم وضعوا على قمصان قطنية عبارة "هو لا يملك كلبا حتى" في دليل برأيهم إلى عدم تعاطفه التام.
وفي محاولة للتوفيق بين محبي الكلاب والهررة، أعلن جو وجيل بايدن نهاية تشرين الثاني انهما قد يعمدان إلى اقتناء قط بعد دخولهما البيت الأبيض.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مقطع مصور ردا على اسئلة رواد الانترنت: "اتساءل ما الذي سيحصل مع القط لأن النبأ سينتشر كالنار في الهشيم عبر الانترنت ما أن يعلن".
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