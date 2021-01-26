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إصابة 3 بجروح في هجوم بالسلاح الأبيض بفرانكفورت

Lebanon 24
26-01-2021 | 19:00
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تعرض 3 أشخاص على الأقل لإصابات متفرقة جراء هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بألمانيا.

ووفقا لمراسل قناة "الحرة"، فإن الهجوم أوقع إصابات، لكنها لا تهدد حياة الضحايا الذين نقلوا إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادثة.

وأشار مراسل الحرة مكسيم العيسى نقلا عن وسائل إعلام محلية، إلى أن منفذ العملية كان تحت تأثير المخدرات عندما طعن أشخاص بسكين، بحسب المعلومات الأولية.

وهرعت الشرطة لمكان الحادث، حيث أغلقت الطرق القريبة من محطة القطارات الرئيسية في العاصمة التجارية لألمانيا، وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لموقع "hessenschau.de" إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بتوقيت ألمانيا، فيما فتحت التحقيقات بشأن احتمالية وجود علاقة بين منفذ العملية والضحايا.

ونقل شهود عيان أن المهاجم اختار ضحاياه بشكل عشوائي، لكن الشرطة الألمانية لم تؤكد ذلك.

ولم تتضح حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن تحقيقات الشرطة في ملابسات الحادث أو دوافعه. 

وسبق أن قبضت السلطات الألمانية على سوري لم يحصل على اللجوء أكتوبر 2020، بعد أن قتل رجلا وأصاب آخر في عملية طعن. 

المصدر: الحرة
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