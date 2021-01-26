عربي-دولي

البنتاغون يدرس إمكانية إقامة قواعد إضافية في السعودية

Lebanon 24
26-01-2021 | 22:00
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تنظر الولايات المتحدة في إمكانية إقامة قواعد عسكرية إضافية في المملكة العربية السعودية على خلفية التوتر مع إيران، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
 
وأوضحت الوكالة أن العسكريين الأميركيين يدرسون إمكانية استخدام كل من ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر ومطاري تبوك والطائف الدوليين.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن استخدام هذه المواقع من شأنه توسيع إمكانيات القوات الأميركية في السيطرة على البحر الأحمر، الممر البحري الهام الذي "يتعرض لهجمات مكثفة باستخدام ألغام وسفن مسيرة ذاتيا من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، العقيد بيل أوربان، قوله إن دراسة إمكانية استخدام المواقع الثلاثة بدأت قبل أكثر من عام، وإن الحديث يدور عن "إجراءات تخطيط عقلانية" لا بد منها لجعل هذه المواقع في متناول القوات الأمريكية بشكل مؤقت أو في ظروف معينة "في حالات الطوارئ".

وأضاف الضابط الأميركي أن هذه الخطوات "ليست استفزازية إطلاقا" ولا تعني تعزيز دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وذكّرت الوكالة بأن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، زار ميناء ينبع.

وتملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها "مجمع قرية إسكان" في السعودية، حيث يقوم خبراء أمريكيون بتدريب العسكريين السعوديين.
المصدر: روسيا اليوم
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