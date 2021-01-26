عربي-دولي

في طهران... اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأميركية بتهمة التجسس

Lebanon 24
26-01-2021 | 22:30
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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن السلطات اعتقلت إيرانيا يحمل الجنسية الأميركية، أثناء محاولته مغادرة البلاد، وهو الآن يواجه اتهامات بالتجسس.

وأضاف إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي بثه موقع إلكتروني تابع للحكومة الإيرانية على الهواء: "المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد".

وتابع إسماعيلي: "هذا الشخص واجه اتهامات في وقت سابق، في مجال التجسس وجمع معلومات لحساب دول أجنبية".

ولم يذكر المتحدث اسم المتهم، لكن تقارير وسائل إعلام إيرانية قالت إن "رجل أعمال يدعى عماد شرقي اعتقل لدى محاولته الهرب عبر الحدود الغربية". ولم تذكر التقارير ما إذا كان شرقي مزدوج الجنسية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير وسائل إعلام أميركية، نقلا عن صديق لأسرة شرقي أن الإيراني-الأميركي (56 عاما) استدعي إلى محكمة في طهران في تشرين الثاني، وتم إبلاغه بأنه مدان بالتجسس، ويزعم أن ذلك جرى دون محاكمة، وأن حكما صدر ضده بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

المصدر: روسيا اليوم
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