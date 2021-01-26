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إتصال هاتفي بين بادين وبوتين ... وهذا ما تضمنه

Lebanon 24
26-01-2021 | 23:47
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تشاور الرئيس الاميركي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا في اول اتصال بينهما منذ توليه منصبه، واثار معه ملفات عدة هي في صلب التوتر بين البلدين.
 
وقالت الناطقة باسم البيت الابيض جين ساكي: "بايدن اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة اعوام"، في اشارة الى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية شباط، والهدف كان ايضا تكرار دعمنا الحازم لسيادة اوكرانيا في مواجهة العدوان المتواصل من جانب روسيا".
 
واعرب بايدن عن قلقه حيال تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اوقف في موسكو أخيرا بعد عودته من المانيا حيث كان يمضي نقاهة، وكذلك حيال طريقة تعامل قوات الأمن الروسية مع متظاهرين سلميين.
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